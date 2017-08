Emergenza sangue, il 25 agosto raccolta straordinaria per il Bambino Gesù a Palidoro

L'emergenza per la carenza di sangue nel periodo estivo resta altissima e così venerdì 25 agosto, l’Associazione Donatori Volontari Lazio della Polizia di Stato, in collaborazione con l’Ospedale Bambino Gesù, organizzerà una raccolta di sangue presso la struttura di Palidoro per far fronte alla carenza di sangue.“La solidarietà, specie quando in favore dei più piccoli, non può permettersi di andare in vacanza. È per questa ragione – afferma Luca Repola, Presidente Donatorinati Lazio della Polizia di Stato – che vogliamo dare la possibilità a coloro che si trovano in villeggiatura nelle vicine località turistiche di poter comunque offrire il loro contributo alla causa della donazione di sangue. È noto – continua Repola – che nei mesi estivi le donazioni subiscono un calo fisiologico, mentre le esigenze raggiungono livelli preoccupanti. L’appello, rivolto ai tanti romani e non che si trovano nei pressi di Palidoro, è quello di venire a donare, in questa occasione per i più piccoli, o comunque raggiungerci per ricevere informazioni sulla importanza della donazione di sangue”."Per rispondere alla carenza fisiologica delle donazioni di sangue nel periodo estivo - afferma il dottor Pierluigi Di Carlo, direttore SIMT di Palidoro - il Servizio di Immunoematologia e Trasfusione ha organizzato una raccolta straordinaria per il 25 agosto presso il Centro Donazione Sangue del presidio ospedaliero Bambino Gesù di Palidoro.” Sarà possibile donare a partire dalle ore 8.00, consigliando di prenotarsi al numero WhatApp 3348673075 o tramite mail a segreterianazionale@donatorinati.it Si ricorda di non assumere per la colazione latte e i suoi derivati ma è possibile bere un caffè, un succo di frutta o mangiare una fetta biscottata.