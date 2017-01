Eros accudisce la moglie in coma da 5 anni: «Vi prego, fateci morire»

Martedì 10 Gennaio 2017, 10:09 - Ultimo aggiornamento: 10-01-2017 11:02

Una storia struggente arriva da Milano, dallaper la precisione. Un uomo di 92 anni,, accudisce sua moglie ridotta in coma da una malattia.Ogni giorno, da cinque lunghi anni, l'uomo assiste la donna della sua vita, da solo. Non vuole coinvolgere i suoi figli in questo calvario, non vuole influenzare e modificare le loro vite.provvede personalmente a pagare le cure e la degenza presso la struttura ospedaliera:, la sua intera pensione. E per fortuna che lui, ai tempi che furono, è andato in pensione con il massimo, dopo quarant'anni di lavoro prima in, poi come ispettore e quadro dirigente alMa i momenti di debolezza ci sono, sopratutto in un periodo di festa come il, dove le solitudini vengono acuite da una quasi forzata felicità da inseguire. E così, nel pieno del suo dolore, ha deciso di prendere carta e penna e di scrivere una lunga e commovente lettera al, nella quale si sfoga della sua situazione, nella quale critica un sistema di assistenza sanitario che pian piano svuota l'anima.Vorrebbe l'eutanasia, per finire un calvario che dura da cinque anni, per regalare un po' di sollievo a lui e alla sua povera moglie ridotta in stato vegetativo: "Ne parlavamo con mia moglie - scrivenella sua lettera pubblicata sul-, mi diceva non vorrei finire così. Per mancanza di esami o per disattenzione non è stato diagnosticato il suo stato di diabetica. Ho notato buste di glucosio in vena. È disidratata, mi dicevano. Ha cinque giorni di vita. Qui non può morire, verrà trasferita altrove, poi potrà portarla a casa. Ma il responsabile del nuovo reparto in cui viene trasferita riscontra subito il diabete e, purtroppo, la salva…Vorrei almeno un pò di umanità. Ho pensato spesso al suicidio e anche all’omicidio. Ben venga l’eutanasia, che ponga fine per entrambi alle nostre tribulazioni.!".