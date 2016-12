Roma, esplosione in una palazzina: persone sotto le macerie

Mercoledì 28 Dicembre 2016, 14:33 - Ultimo aggiornamento: 28-12-2016 15:23

Una palazzina a due piani è esplosa oggi intorno alle 14 ad Acilia, nel quadrante sud-ovest di Roma. Ci sarebbero famiglie rimaste intrappolate sotto le macerie. In particolare vengono date per disperse una bambina di 2 anni e la mamma.Sul posto operano i vigili del fuoco, tre ambulanze e una eliambulanza, carabinieri e polizia. La deflagrazione, probabilmente dovuta a una fuga di gas, è avvenuta in via Giacomo della Marca al civico 36 in un palazzo di quattro appartamenti. Un uomo è stato estratto dalle macerie. Soccorso dal personale del 118 è stato portato in codice giallo all'ospedale Grassi. A quanto riferito avrebbe riportato ferite lacerocontuse e traumi su tutto il corpo.Il boato è stato avvertito distintamente nei quartieri limitrofi e ha squassato gli infissi delle palazzine delle vicinanze. «Avevamo appena finito di mangiare e abbiamo sentito un'enorme deflagrazione - racconta Rosalba Neri che abita di fronte alla palazzina esplosa - Sul momento abbiamo pensato potesse essere precipitato un aereo. Poi ci siamo affacciati e abbiamo visto lo spettacolo: la palazzina non c'era più e tutto intorno finestre divelte, vetri infranti e auto danneggiate».