Venerdì 23 Dicembre 2016, 10:48 - Ultimo aggiornamento: 23-12-2016 11:20

In migliaia a Sulmona (L'Aquila) hanno partecipato nella tarda serata di ieri alla «fiaccolata della solidarietà» organizzata in memoria di Fabrizia Di Lorenzo, la giovane morta nella tragedia di Berlino di lunedì scorso. Un'occasione per stringersi attorno ai familiari della giovane.«Fabrizia è una stella che brilla nel cielo, una cometa che lascia una scia luminosa e dice a tutti noi che bisogna costruire ponti di pace, ritrovare la solidarietà e la nostra umanità», ha detto commosso il vescovo di Sulmona, Angelo Spina.Il corteo è partito dalla centralissima piazza Maggiore e dopo aver sfilato lungo il centro storico ha raggiunto piazzale Tresca e si è concluso con una preghiera dinanzi al monumento ai caduti. Lì tutti i partecipanti hanno posato un lumino acceso.