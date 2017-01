Laurea falsa, l'ex primario deve restituire 484mila euro di stipendi

Martedì 10 Gennaio 2017, 12:11 - Ultimo aggiornamento: 10-01-2017 13:18

BASSANO - È stato accusato di aver provocato durante il parto dei danni permanenti a un bimbo. Proprio da quell'episodio è partita un'che ha portato la Corte dei conti di Trento a condannare il ginecologo Andrea Stampini a restituire gli stipendi ricevuti, mentre era primario del reparto di ginecologia di, tra il 1985 e il 1998. Secondo quanto emerso dalle indagini l'uomo, ora in pensione,che la specializzazione in ginecologia e per questo avrebbe percepito in modo indebito gli stipendi. La tesi dell'assenza di un titolo idoneo è stata accolta dalla Corte dei conti nonostante i difensori avessero sostenuto che l'attestato poteva essere stato smarrito. A condurre l'indagine è stato il Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Treviso guidato dal Tenente Colonnello Vincenzo Nicoletti., a fronte di una richiesta di 788mila del pm. Ma nel frattempo altre Corti dei conti potrebbero muoversi per il periodo che l'uomo ha lavorato all'ospedale di Bassano e Dolo.