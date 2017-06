La famiglia svela particolare inedito: «Torre insicura, Marco lo sapeva»

Domenica 18 Giugno 2017, 10:09 - Ultimo aggiornamento: 18-06-2017 12:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN STINO - «Il grattacielo è stato restaurato, ma le». Era stato lo stessoGottardi, il 27enne di San Stino di Livenza morto nel rogo del Grenfell Tower assieme alla fidanzata Gloria, a segnalare questo problema al papà Gianni, un mese fa. In occasione della visita che i genitori, Gianni e Daniela, gli avevano fatto nella capitale inglese, Marco aveva messo in discussione le norme di sicurezza della torre in cui stava vivendo da un paio di mesi. «mio figlio - spiega ora papà Gianni - Mi aveva detto che il grattacielo in cui aveva trovato un appartamento in cui vivere. O almeno che le norme che dobbiamo rispettare in Italia sono decisamente più restrittive rispetto all'Inghilterra». Eppure le normative europee dovrebbero essere le stesse per tutti. «Marco lo aveva notato subito - spiega Gianni Gottardi - Del resto lo aveva studiato all'università di Venezia , nella quale lo scorso anno si era laureato». Già, perchè il giovane di San Stino uscito a pieni voti dallo Iuav, con tanto di lode, era: «A Londra lavorava per uno studio di architetti che si occupano di recuperare vecchi immobili - racconta il genitore - Marco sapeva bene cosa significa restaurare gli stabili».