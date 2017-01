Figli che uccidono i genitori: da Maso a Erika, i precedenti italiani

Mercoledì 11 Gennaio 2017, 15:37 - Ultimo aggiornamento: 11-01-2017 15:50

L'omicidio della, per cui sarebbero stati fermati il figlio 16enne e un amico, fa tornare alla mente una lunga serie di tragedie avvenute in ambito familiare. Fatti di sangue che hanno scosso l'opinione pubblica dove le vittime sono padri e madri uccisi dai loro figli. Ecco alcuni dei precedenti più eclatanti:le 'belve di Vercelli' sconvolgono l'Italia del boom economico. Nella notte Doretta Graneris, appena 18enne, e il fidanzato Guido Badini, di 21, uccidono a colpi di pistola tutta la famiglia di lei mentre le vittime sono a cena: a terra restano Italia Zambon (41 anni), Sergio Graneris (45 anni), Romolo Zambon (79 anni), Margherita Baucero (76 anni) e Paolo Graneris (13 anni), rispettivamente madre, padre, nonni materni e fratello della Graneris. La vicenda diventa un caso mediatico e lascia gli italiani attoniti.Nella sua casa di Parma, in via Rimini 8,uccide a colpi di pistola il padre Giuseppe, contabile, la madre Marta, casalinga, e il fratello Nicola. Il caso diventerà negli anni successivi uno dei più clamorosi delitti avvenuti in ambito familiare. Carretta infatti, confessò gli omicidi 9 anni dopo durante un'intervista a Giuseppe Rinaldi per la trasmissione 'Chi l'ha visto'. Carretta oggi ha 52 anni e il 9 maggio 2015 è tornato in libertà e vive a Forlì.Aiutato da tre amici, nella sua casa di Montecchia di Crosara, nel Veronese,, uccide entrambi i suoi genitori, Antonio Maso e Mariarosa Tessari, con l'obiettivo di intascare subito la sua parte di eredità. Viene però arrestato due giorni dopo e condannato a trent'anni di carcere, con il riconoscimento della seminfermità mentale al momento del fatto. Ne trascorre 22 in cella, e dopo un periodo di libertà, è ricoverato in clinica psichiatrica dal marzo 2016. Tempo prima era stato denunciato dalle sorelle, poi messe sotto scorta per le minacce ricevute.a Cerveteri, 25 anni, insieme ad un amico uccide padre e madre. Il movente, ancora una volta, è il denaro, che serviva al compagno per comprare droga.il 23enneuccide il padre, il professor Luigi Pasimeni, 60 anni, ordinario di Chimica all’Università di Padova dove studia anche il figlio. L'uomo aveva scoperto che Paolo aveva falsificato i verbali di alcuni esami. Al termine di un litigio scoppiato fra i due, il figlio uccide il padre a botte e gli dà fuocoa Novi Ligure,(16 anni) e il fidanzato Omar (17 anni), uccidono la madre con più di 50 coltellate e il fratellino di lei, di appena 11 anni. I due fidanzatini tentano da subito di sviare le indagini parlando di una rapina finita in tragedia compiuta da alcuni albanesi ma la ferocia del delitto non convince gli investigatori. I due, lasciati soli nella sala per gli interrogatori, confessano indirettamente il duplice omicidio.A Roma, in Via Turati, nei pressi della stazione Termini, il 15enneuccide a colpi di pistola i genitori Enrico e Sibille Nerger. L'uomo quando è ancora in fin di vita riesce a chiamare il 118 e a dare l'allarme. Intervengono le forze dell'ordine che dopo diverso tempo riescono a convincere il ragazzo, che si era barricato sul terrazzo, ad arrendersi e a consegnare la pistola., 28enne di origini russe, forse sotto l'effetto di alcol e stupefacenti, massacrato di botte e finisce a coltellate i genitori adottivi Giuseppe Diana di 68 anni e Luciana Corgiolu di 62 nella loro casa di Settimo San Pietro, nel cagliaritano. Poi per due giorni rimane in casa, con i due cadaveri, a consumare alcol e droga. L'11 maggio un parente scopre il delitto. Il ragazzo si è suicidato lo scorso 5 dicembre nel carcere di Uta, dov'era detenuto.