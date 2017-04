MILANO - Le offrono un «falso» biglietto vincente del Superenalotto in cambio di soldi e gioielli. Così, una 51enne di origine filippina è caduta vittima di una truffa. Il fatto è avvenuto stamattina, quando la donna è stata avvicinata in via Capecelatro, da una sudamericana che le chiedeva, in preda all'entusiasmo, di indicarle una tabaccheria per riscuotere un'ingente vincita al Superenalotto.Dopo le indicazioni, la truffatrice ha convinto la 51enne ad accompagnarla e, nei pressi della tabaccheria, le due hanno incontrato il presunto compagno della donna sudamericana, che confermava la vincita. A quel punto, i due truffatori hanno offerto alla vittima il biglietto vincente in cambio di soldi e gioielli. La 51enne ha accettato, si è recata a casa sua per prendere denaro e preziosi e li ha portati alla coppia. Solo una volta rincasata si è resa conto che al biglietto che le avevano dato non corrispondeva a nessuna vincita.