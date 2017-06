Foligno, morto il cavallo del Giotti coinvolto in un infortunio â€‹alla seconda tornata della Giostra

Domenica 18 Giugno 2017, 11:53 - Ultimo aggiornamento: 18-06-2017 18:05

FOLIGNO - Wind of Passion il cavallo del rione Giotti rimasto coinvolto in un grave infortunio durante la Giostra della Quintana de La Sfida, corsa sabato a Foligno, è morto - come confermato dall'ente Giostra della Quintana - domenica mattina nella clinica veterinaria di Perugia dove era stato rioverato dopo l'incidente. Tragico destino per il detriero che nella prima tornata aveva stabilito il nuovo record di pista fissato in 52 secondi e 19.Wind of Passion, il cavallo del Rione Giotti infortunato durante la Giostra della Sfida di ieri sera, è deceduto stamattina (domenica). “Il cavallo Wind of Passion – spiega il professor Marco Pepe del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università di Perugia - durante la manifestazione di ieri ha riportato una lesione all'apparato di sospensione del nodello degli arti anteriori. Ricoverato in clinica è stato prontamente applicato un bendaggio rigido in anestesia generale ed approntata una terapia di sostegno per stabilizzare il paziente per poter procedere con un eventuale intervento chirurgico. Questa mattina (domenica) intorno alle ore 7.15 il paziente è purtroppo deceduto in seguito ad un arresto cardiaco”. “Una terribile fatalità – ha commentato il Presidente dell’Ente, Domenico Metelli – che ha gettato nello sconforto tutto il Popolo della Quintana. Era da tanti anni che non si verificava un incidente del genere durante la gara. L’attenzione dell’Ente sul versante della tutela del cavallo è massima e si concretizza nei regolamenti rigorosi, nei controlli antidoping serrati e nella continua ricerca delle migliori tecnologie per tutelare al meglio i nostri cavalli che, quando entrano in pista, sono nelle migliori condizioni per gareggiare. Il problema non è del Rione Giotti ma di tutti noi. Non bisogna aggiungere altro la Quintana è in lutto”.