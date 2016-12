Addio a Franca Sozzani: la signora della moda aveva 66 anni

Lo ha reso noto la Fondazione Istituto Europeo di Oncologia e Centro Cardiologico Monzino, di cui Sozzani era presidente.

Giovedì 22 Dicembre 2016, 17:10 - Ultimo aggiornamento: 22-12-2016 20:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Addio a Franca Sozzani. La direttrice di Vogue e signora italiana della moda, è morta a Milano all'età di 66 anni.Era nata a Mantova nel 1950, ed era malata da oltre un anno.La Sozzani ha iniziato la sua carriera lavorando per la rivista «Vogue Bambini» (rivista creata nel 1973). Nel 1980 diventa direttore responsabile di «Lei». Tre anni dopo, dirige anche «Per Lui», la versione maschile di «Lei».Fino al decesso è stata direttrice di «Vogue Italia», posizione ha ricoperto dal 1988 e dal numero di ottobre 2006 è stata anche direttore responsabile di «L'Uomo Vogue». Oltre a ricoprire queste cariche, Franca Sozzani è stata direttrice editoriale della casa editrice Condé Nast per l'Italia e, dal marzo 2013, presidente della Fondazione IEO Istituto Europeo di Oncologia.A febbraio 2010 ha lanciato il sito internet Vogue.it, il primo portale al mondo intestato alla testata di moda. Successivamente le vengono affidate altre due testate cartacee: «Vogue Gioiello» e «Vogue Accessory».Nel 2015 è stata nominata direttrice responsabile di tutti i periodici in lingua italiana con il marchio Vogue. Oltre alle testate che dirigeva già le erano stati affidati anche «Vogue Sposa» e «Vogue Bambini».