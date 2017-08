Fermato ladro di supermercati a Fuorigrotta: è un 17enne, autore di otto rapine

Venerdì 18 Agosto 2017, 20:44 - Ultimo aggiornamento: 18-08-2017 20:44

È stato arrestato un 17enne identificato dai carabinieri come il responsabile di serie di furti in supermercati e di uno scooter. Si tratta di un ragazzo dei quartieri spagnoli già noto alle forze3 dell'ordine: ha messo a segno ben 8 furti in zona fuorigrotta.Ha colpito quattro volte in un supermercato di via Veniero, 2 in un altro supermercato di viale giochi del mediterraneo e una volta in una profumeria di via lepanto. Infine, il 13 giugno, ha rotto il bloccasterzo e portato via uno scooter da piazzale tecchio. Agiva con un complice in via di identificazione.Il valore complessivo della refurtiva è stato stimato in oltre mille euro. È stato identificato dai carabinieri della stazione di fuorigrotta e tratto in arresto in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in istituto di pena minorile emessa dal gip del tribunale per i minorenni di napoli per furto aggravato.dopo le formalità è stato accompagnato al centro di detenzione minorile di Nisida.