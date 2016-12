Garlasco, aperta nuova inchiesta, indagato amico del fratello di Chiara: suo il dna sotto le unghie della giovane

La Procura di Pavia ha accolto l'esposto presentato dai legali della mamma di Alberto Stasi e ha iscritto nel registro degli indagati, nell'ambito dell'omicidio di Chiara Poggi, una seconda persona e ha aperto una seconda inchiesta. Lo scrivono il 'Corriere della Serà e 'Il Fatto Quotidianò, indicando che si tratta di un amico del fratello della ragazza uccisa nella sua abitazione il 13 agosto del 2007.

Omicidio per il quale sta scontando la pena Alberto Stasi con una condanna definitiva di 16 anni. Secondo l'ipotesi della difesa, il profilo genetico del giovane coinciderebbe con i frammenti del dna trovato sotto le unghie di Chiara. Non solo. Scrive il Corriere della Sera che secondo fonti investigative l'alibi allora fornito e considerato solido dal ragazzo, presenterebbe comunque delle anomalie e delle incongruenze. In sostanza, il giovane non avrebbe detto la verità circa suoi movimenti.

Venerdì 23 Dicembre 2016, 09:57 - Ultimo aggiornamento: 23-12-2016 12:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA