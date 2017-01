Per strada con solo il pigiama: cinquantenne salvata dal gelo

Lunedì 9 Gennaio 2017, 19:58 - Ultimo aggiornamento: 09-01-2017 21:08

PERUGIA - L’hanno vista in giro per strada, con addosso soltanto il pigiama, nella freddissima domenica appena trascorsa. Immediato l’intervento di soccorso per una donna cinquantenne, nella zona dei Ponti. Sono le 18, la polizia interviene a seguito della segnalazione di una passante che riferisce di aver prestato aiuto ad una donna in evidente stato confusionale.La donna che ha richiesto aiuto si rende conto dello stato di difficoltà della donna e così la fa salire in auto in attesa dell’arrivo della polizia. Giunti sul posto, i poliziotti cercano di farsi dire dalla donna chi sia e, dato l’evidente stato di alterazione psichica, chiedono l’intervento del 118 che la porta in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso. Per risalire all’identità della donna, una 53enne residente a Perugia, i poliziotti dovranno effettuare ricerche presso le abitazioni della zona fino a quando rintracceranno la sorella che condivide con lei l’appartamento.Avvisata dell’accaduto, la donna conferma l’allontanamento e la sofferenza psichica della sorella: è subito andata in ospedale a riprenderla.