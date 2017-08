Sabato 19 Agosto 2017, 12:33 - Ultimo aggiornamento: 19-08-2017 13:35

GALLIPOLI - Giallo nella notte a Gallipoli, dove una 19enne bergamasca ieri sera aveva chiamato i carabinieri per denunciare di essere stata violentata, per ore, da un gruppo di ragazzi torinesi, dopo essere stata trascinata a viva forza nel loro appartamento.La giovane poco fa ha però ritrattato la versione dei fatti. Nella sua dichiarazione rilasciata in sede di denuncia sporta nel comando dei carabinieri della cittadina jonica, avrebbe infatti raccontato di avere avuto un rapporto sessuale consensuale con uno solo dei giovani ma di aver subito delle avances e dei palpeggiamenti da parte di alcuni amici del ragazzo che avevano preso in affitto una casa in via Rosmini a Gallipoli.Diversa è invece la versione dei fatti dei ragazzi torinesi. Questi ultimi hanno dichiarato di non averle rivolto attenzioni ma solo di averla solo invitata ad allontanarsi dalla loro abitazione.