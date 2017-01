Non è vero che Andrea Sempio, l’amico del fratello di Chiara Poggi, non è mai entrato nella villetta della famiglia. Il giovane è il nuovo indagato per l’omicidio di Garlasco, per il quale è stato condannato in via definitiva Alberto Stasi a 16 anni di carcere. Nelle scorse settimane, infatti, la procura di Pavia ha accolto l’esposto della mamma di Stasi aprendo l’inchiesta bis e iscrivendo nel registro degli indagati proprio Sempio, amico del fratello della vittima, le cui tracce di Dna, secondo un perizia della difesa, sarebbero state trovate sotto le unghie di Chiara.



Proprio la madre di Chiara, ma anche il padre di Sempio, avevano negato che il giovane avesse mai varcato la porta della villetta di famiglia. Come racconta il Corriere della Sera, però, a collocare Andrea Sempio tra i frequentatori di casa Poggi è lo stesso Marco, fratello della ragazza uccisa il 13 agosto 2007.

Venerdì 6 Gennaio 2017, 17:57 - Ultimo aggiornamento: 06-01-2017 17:57

