Gorizia, sparita a Capodanno: Giovanna morta di freddo vicino al suo cagnolino

Giovedì 5 Gennaio 2017, 15:52 - Ultimo aggiornamento: 05-01-2017 21:12

Non c'è l'ha fatta, èla donna discomparsa adalla sua casa al 38 di via San Gabriele. Giovanna, che è stata cercata giorno e notte da tutti, senza sosta, è stata trovata morta stamani, giovedì 5 gennaio, in Slovenia, deceduta per, con il suo. La donna, di 77 anni, una persona gioviale e che non soffriva di depressione, non dava notizie di sé dal primo gennaio di quest'anno.All'inizio erano stati i suoi parenti a tentare di trovarla ma non ci sono riusciti e allora hanno chiamato i carabinieri di Gorizia, denunciando la. I militari dell'Arma hanno attivato immediatamente le ricerche; coordinati dalla Prefettura del capoluogo isontino: sono scesi in campo i vigili del fuoco, la protezione civile del Fvg con le unità cinofile, i pompieri di Venezia e poi di Bologna che hanno fatto dei sorvoli in elicottero, e tanti volontari. La casa di Giovanna si trova vicino al confine di Stato con la Slovenia e quindi sono stati allertati anche i soccorsi della Nuova Repubblica, nell'ipotesi che la donna avesse passato l'ex valico. Giovanna è stata trovata senza vita proprio oltre confine,a causa delle basse temperature registrate in questi giorni nella notte.La notizia della morte della 77enne, un'anziana dolcissima, che non si separava mai dal suo amico a quattro zampe, ha addolorato profondamente Gorizia che ora si stringe ai parenti, nel loro dolore. Del caso si era occupata ancheOnlus, l'associazione che aiuta e sostiene gratuitamente i familiari delle persone scomparse.