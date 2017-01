Lunedì 9 Gennaio 2017, 08:23

Neve e gelate. Il termometro non vuole saperne di risalire. O almeno non subito. Italia sotto lo zero al Nord. Al Centro Sud resta l’emergenza ghiaccio e neve. Ed è per la Campania che la Protezione civile proroga l’avviso di avverse condizioni meteo per neve e gelate fino a mercoledì: «Le precipitazioni continueranno sul territorio e, soprattutto, nelle zone interne e montuose. Possibili nevicate anche nella fascia costiera a quote collinari». Si segnala poi il rischio gelate su tutta la Campania. Non basta. La Protezione civile «raccomanda alle autorità competenti di porre in essere o mantenere in vigore tutte le misure per prevenire e contrastare i fenomeni, di prestare attenzione alle fasce deboli della popolazione e ai senza fissa dimora, alla verifica delle condizioni di transitabilità. Agli automobilisti si ricorda di mettersi in viaggio dotati di pneumatici da neve o di catene per la possibilità di gelate notturne».Emergenza scuola. Ed è in questa situazione che oggi in tre provincie campane su cinque il ritorno a scuola sarà limitato. Vediamo. Ad Avellino città e in provincia le scuole sono chiuse stamane causa neve ma in alcuni centri si valuta se tenerle sbarrate anche domani. Sempre oggi scuole chiuse a Benevento città e in numerosi centri della provincia, sospese per la giornata odierna le attività didattiche dell’Università del Sannio, aperti gli uffici. Intanto c’è la positiva notizia degli escursionisti soccorsi in un rifugio a Bocca della Selva. A Salerno lo scenario non cambia: causa gelo e neve oggi lezioni sospese all’Università, scuole chiuse in città e in numerosi comuni della provincia.A Roma, con una circolare, i presidi suggeriscono ai genitori di mandare oggi i figli in classe con piumini, cappotti, cappelli e sciarpe visto il lungo periodo di pausa natalizia a termosifoni spenti. Il tutto nonostante l'«Operazione scuole calde» lanciata dalla sindaca Raggi che ha disposto l'accensione dei termosifoni 24 ore prima del via alle lezioni. Scelta giudicata insufficiente dall’Associazione Nazionale Presidi.