Venerdì 14 Aprile 2017, 19:39

Arriva per i Comuni la possibilità di fare assunzioni, a tempo determinato di tipo stagionale, se a pagare il costo sarà «interamente» uno sponsor o un accordo di collaborazione con un soggetto privato. È una delle novità previste in una delle ultime bozze della manovra approvata martedì dal Cdm. La norma, in deroga al blocco delle assunzioni, prevede che le assunzioni siano finalizzate solo a servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari. Le procedure per assumere dovranno essere «di naturale concorsuale ad evidenza pubblica»