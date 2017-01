I genitori si distraggono, i gemellini di due anni muoiono in modo orribile

Venerdì 6 Gennaio 2017, 20:44 - Ultimo aggiornamento: 06-01-2017 22:03

Avevano soltanto due anni, i gemellini morti pochi giorni fa a Sydney, in Australia, dopo essere accidentalmente caduti nella piscina della villa di famiglia. Un banale incidente avvenuto dopo che i genitori si erano distratti.I gemellini si erano allontanati dagli sguardi della mamma e del papà e da quelli dei fratelli più grandi, come riporta il Daily Mail. I bambini sono stati estratti dall'acqua quando erano ancora vivi, ma a nulla è servita la corsa in ospedale. Robbie è morto il giorno di Natale, mentre il fratellino tre giorni dopo.La loro storia ha commosso tutto il Paese e oggi ci sono stati i funerali.E' stata la mamma a recuperare i corpicini dalla piscina ormai quasi senza vita e ora non riesce a perdonarsi quel breve momento di distrazione che è stato fatale.