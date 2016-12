Venerdì 30 Dicembre 2016, 17:46 - Ultimo aggiornamento: 30-12-2016 20:43

Quello che succede in questo, girato da unaposta in una non precisata città tedesca, è piuttosto divertente. Un ragazzo sta prelevando allo sportello, mentre un ladro con destrezza glidalla tasca dei pantaloni.Solo dopo aver effettuato il furto il ladro si accorge della telecamera puntata proprio su di lui, e improvvisamente si redime, abbozzando un pentimento a cui non crederebbe neanche un bambino.Vistosi in difficoltà, il borseggiatore butta a terra il portafogli e, come un benefattore, avvisa il ragazzo dello smarrimento, prendendosi anche unacome ringraziamento. A volte la presenza di una telecamera può essere un buon rimedio agli episodi di microcriminalità, come in questo caso.