Domenica 8 Gennaio 2017, 15:29 - Ultimo aggiornamento: 08-01-2017 18:04

Tutto era pronto per la nascita di Sveva, prevista per febbraio, ma il lieto evento siè trasformato in una doppia tragedia in provincia di Bergamo. Il Policlinico di Ponte San Pietro ha avviato un'indagine interna per far luce sul caso di una donna di 29 anni, Ilaria Oldoni, di Calcinate, morta nel pomeriggio dell'Epifania per uno choc emorragico.Poche ore prima, come ha riportato oggi l'Eco di Bergamo, la ventinovenne era stata sottoposta a un parto indotto, dopo aver appreso dai medici che la bimba che portava in grembo, all' ottavo mese, non era più in vita. La doppia tragedia per i familiari della donna, in primis il compagno e i genitori: «Era tutto pronto per accogliere la nostra bimba, Sveva, mentre in poche ore ho perso sia lei sia la mia Ilary», ha dichiarato il marito Michele Calefato a L'Eco di Bergamo. Per ora non risultano denunce da parte dei familiari né fascicoli aperti sul caso in procura a Bergamo. L'ospedale ha invece già disposto una serie di accertamenti diagnostici che saranno affidati a un istituto di anatomia patologica di un'altra struttura sanitaria.