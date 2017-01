Mercoledì 4 Gennaio 2017, 10:02 - Ultimo aggiornamento: 04-01-2017 10:02

Vanno in vendita le case che sono state i set di film che hanno segnato la storia del cinema. Sulle montagne attorno a Cortina d'Ampezzo è in vendita, con prezzo riservato, la villa dove furono girate ben due pellicole famosissime: nel 1963 «La Pantera Rosa» con David Niven e Peter Sellers e, nel 1981, «007 Solo per i tuoi occhi». A vestire i panni dell'agente segreto di Sua Maestà era Roger Moore, il ruolo della Bond girl, fra le cime bellunesi, fu affidato alla splendida Carole Bouquet. Ad annunciarlo è Immobiliare.it sul cui portale sono immesse sulle "residenze" dei film.Spostandosi a Roma, si trova l'annuncio di un altro palazzetto indipendente, oggi accatastato come immobile commerciale - ma facilmente convertibile in villa privata - dove furono girati due film importantissimi: nel 1977 Ettore Scola lo scelse come set di «Una giornata particolare» e, nel 1995, fu ambientato qui il «Romanzo di un giovane povero» interpretato dall'indimenticabile Alberto Sordi: prezzo richiesto 4.100.000 euro.