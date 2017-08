Lunedì 21 Agosto 2017, 20:31 - Ultimo aggiornamento: 21-08-2017 20:38

Un video decisamente drammatico e poco adatto ai più sensibili, quello girato ieri in diretta sul web da un uomo che stava passando la serata in compagnia di alcuni amici in una delle vie della città di Samsun, in Turchia.L'uomo stava riprendendo una coppia di amici mentre la loro comitiva stazionava a ridosso di un marciapiede. L'amico inizia a camminare tra il marciapiede e il viale, rimanendo poi fermo lungo la carreggiata mentre un'automobile marciava tenendosi sulla destra. L'automobilista ha provato a frenare ma l'impatto è stato inevitabile. Il tutto è stato ripreso in diretta, tra le urla disperate della moglie dell'uomo. Secondo quanto riportato dall'edizione locale del quotidiano turco Hurriyet , l'investito sarebbe sopravvissuto ma ora lotta tra la vita e la morte.