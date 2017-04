Schianto in moto con l'amico nella notte: Gessica muore a 24 anni

Lunedì 17 Aprile 2017, 14:00 - Ultimo aggiornamento: 17-04-2017 14:36

TREVISO - La vita di Gessica si è fermata a 24 anni. Lanon ha tenuto la strada e il ragazzo che era alla guida non è riuscito ad evitare l'impatto.Un urto fatale per lei nel Trevigiano, mentre lui è rimasto ferito. Nella notte tra domenica e lunedì non c'è stato nulla da fare, nonostante l'arrivo dei soccorsi che hanno tentato invano di evitarle la morte.era un'ex studentessa dell'Ipsia Pittoni di Conegliano, aveva la passione per la musica e i viaggi. Il suo profilo Facebook è stato inondato dadi cordoglio e di affetto da parte dei suoi amici.