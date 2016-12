Venerdì 30 Dicembre 2016, 17:57 - Ultimo aggiornamento: 30-12-2016 19:57

Due incidenti mortali alle porte di Roma: le vittime sono due anziani. Il primo incidente è avvenuto nella tarda mattinata, all'incrocio tra via Dante Alighieri e via Pascoli nella zona di Morena a Ciampino. Un uomo di 83 anni a bordo della sua bicicletta è stato investito da una Fiat Panda, guidata da una donna di 30 anni: per l'anziano ciclista nonostante il pronto intervento della Polizia Locale, che ha svolto i rilievi, dei sanitari del 118 e di un elisoccorso non c'è stato nulla da fare, è morto dopo pochi minuti.A Castelgandolfo, un uomo di 81 anni del posto è deceduto nel pomeriggio, intorno alle 16, dopo che con la sua Nissan Micra ha invaso la corsia opposta finendo contro altre due auto. Probabilmente il guidatore ha avuto un malore perdendo il controllo della sua auto. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia stradale, sul posto anche i vigili del fuoco di Nemi, i carabinieri e la polizia locale che ha dovuto chiudere la strada, via Gallerie di Sotto in entrambe le direzioni per circa due ore.