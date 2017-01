Steward e hostess, macchinisti e operatori di impianto. La società Ntv, che gestisce i treni ad alta velocità Italo, è in cerca di personale e lancia le selezioni per nuove assunzioni da qui al 2018. In questi giorni, sul sito di Ntv, sono state aperte le candidature per i futuri steward e hostess mentre tra febbraio e marzo inizieranno quelle per 10 posti di operatori di impianto che andranno ad aggiungersi ai 30 che saranno inseiriti, dopo essere stati selezionati, in un percorso di formazione per acquisire le abilitazioni necessarie. L'operatore di impianto, una volta acquisita l'esperienza, può diventare macchinista. Nel conteggio complessivo, i posti disponibili tra le varie tipologie richieste sono 160. Insomma, dopo il piano di ristrutturazione avviato due anni fa dall'ex ad Flavio Cattaneo, il primo utile raggiunto nel bilancio 2015 e i 170 milioni di ricavi del primo semestre 2016 con la previsione della chiusura in pareggio ora la società del leprotto dorato è pronta ad assumere. Steward e hostess lavoreranno sui treni o nelle grandi stazioni italiane. Lo stipendio mensile per i neo assunti nella società del presidente Andrea Faragalli Zenobi è di circa 1100 euro netti, che potrà aumentare con festivi, notturni e trasferte fino a 1.500 euro per chi lavorerà a bordo treno e fino a 1.300 euro per chi invece lavorerà negli scali di Napoli, Roma e Milano. La candidatura può essere inviata sul sito www.ntvspa.it e gli aspiranti dovranno avere "diploma o Laurea, ottima conoscenza di una o più lingue straniere, disponibilità a lavorare a bordo treno o in stazione, propensione al servizio verso il cliente, ottime capacità relazionali e comunicative", spiega Ntv. Gli operatori di impianto, invece, guadagneranno circa 1.200-1.300 euro netti al mese: bisognerà essere in possessodi Diploma Tecnico, vista 10/10, disponibilità a lavoro su turni (anche notturni) e al trasferimento in città dove sono presenti gli impianti Ntv (Napoli, Roma, Milano, Venezia). "Oltre a queste - spiegano dall'azienda - ci sono poi delle caratteristiche "personali" che NTV richiede a chi vuole provare ad entrare nella squadra: attenzione alle procedure e alle regole, capacità di problem solving e capacità relazionali".

Mercoledì 11 Gennaio 2017, 08:09 - Ultimo aggiornamento: 11-01-2017 08:11

