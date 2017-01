L'architetto Leonardo Benevolo, maestro di generazioni di professionisti grazie al suo manuale universitario «Storia dell'architettura moderna» pubblicato da Laterza nel 1960 e divenuto un classico, è morto ieri nella sua casa di Cellatica (Brescia) all'età di 93 anni dopo una lunga malattia. Come urbanista, Benevolo si è occupato in particolare delle periferie e tra le sue realizzazioni più importanti spiccano il quartiere dell'Ente Fiera di Bologna (1961) e quartiere San Polo a Brescia (1972-79).



Provocatoriamente sostenne negli anni '80 l'idea di abbattere il Vittoriano a Roma. Nato a Orta San Giulio (Novara) il 25 settembre 1923, Benevolo è stato professore di storia dell'architettura nelle Università di Firenze, Venezia, Palermo e Roma. Nel dibattito del dopoguerra Benevolo ha proposto la ripresa metodologica del razionalismo e del funzionalismo ed è stato tra i fondatori (1957) della Società di architettura e urbanistica (Sau). Storico e critico dell'architettura, Benevolo ha scritto numerosi libri, tra i quali «Le origini dell'urbanistica moderna» (Laterza, 1963); «Storia dell'architettura del Rinascimento» (Laterza, 1968); «Roma da ieri a domani» (Laterza, 1971); «Le avventure della città» (Laterza, 1973); «Roma oggi» (Laterza, 1977); «La città e l'architetto» (Laterza, 1984); «La cattura dell'infinito» (Laterza, 1991); «La città nella storia d'Europa» (Laterza, 1994); «San Pietro e la città di Roma» (Laterza, 2004); «L'architettura del nuovo millennio» (Laterza, 2006); «Quale Venezia. Trasformazioni urbane. 1995-2005 (in collaborazione con R. D'Agostino e M. Toniolo, Marsilio, 2007);

Il tracollo dell'urbanistica italiana« (Laterza, 2012)

