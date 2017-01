Lunedì 9 Gennaio 2017, 13:48 - Ultimo aggiornamento: 09-01-2017 13:50

ROMA - L'Italia continua a essere nella morsa del gelo. La neve arriverà questa volta in pianura e al Nord. La redazione web del sito www.iLMeteo.it avvisa che oggi isolate nevicate fin sulle coste interesseranno ancora le regioni adriatiche.Martedì, arriverà la neve, seppur debole, sulla pianura di Piemonte, Lombardia e Veneto. Accumuli possibili in Piemonte. Neve debole ancora su Marche, Abruzzo, Molise e Puglia. La neve potrebbe cadere ancora nella giornata di giovedì, almeno in pianura al Nord, ma sempre con debole intensità.Gran gelo su tutta Italia. Temperature notturne ancora ampiamente sottozero su molte regioni, con emergenza senzatetto, valori massimi di pochi gradi sopra lo zero. Da Venerdì 13 però le temperature torneranno ad aumentare, grazie a venti più miti di Libeccio che porteranno anche un peggioramento del tempo., direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it avvisa che «nel periodo dal 15 al 17 un nuovo attacco di aria artica interesserà l'Italia. Tornerà la neve al Centro-Sud a quote molto basse, soprattutto su Lazio e Toscana, e qualche nevicata potrebbe imbiancare anche il Nord. Nuova diminuzione delle temperature, sia notturne che diurne».