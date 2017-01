Sabato 7 Gennaio 2017, 08:16

È diventata ormai stucchevole, stancante, urticante nella sua banalità questa disputa affollata di luoghi comuni sulla Napoli di Saviano e la Napoli di De Magistris, sulla città sospesa tra lo Scrittore e il Sindaco, ora narrata come cupa, impaurita, piegata al ricatto della camorra, ora dipinta come un apostrofo rosa tra il giardino dell’Eden e il mare, anzi il lungomare liberato. Sinceramente: non se ne può più, è una polemica vecchia come il Cippo a Forcella e nessuno dei due contendenti, nessuna delle due tifoserie riesce ad aggiungervi qualcosa di nuovo, soprattutto di utile. Se ne ricava, oltre a un grande fastidio, la conferma di quanto a Napoli la tentazione di parlare e di straparlare, di imporre la propria narrazione, sia sempre più forte rispetto al desiderio di fare, di costruire, di cambiare, di abbracciare la complessità, di progettare il futuro.Correttamente, senza furori ideologici, senza profezie e senza autoflagellazioni andrebbe ribadito quello che sosteniamo da tempo, e cioè che entrambi gli sguardi, quello del Sindaco Orgoglioso e quello dello Scrittore Malmostoso, colgono elementi di verità ed entrambi gli sguardi sono parziali, opachi, ottusi, intrisi di certezze mal riposte.Non c’era bisogno di Saviano per assumere la consapevolezza che a Napoli la camorra c’è ed è un cancro che non riusciamo a estirpare - e c’era ben prima di Gomorra e del gomorrismo: i cronisti di questa città la raccontano senza sconti da anni - e non c’era bisogno di De Magistris per descriverne la sua grande bellezza e le sue potenzialità turistiche.È diventato ormai monotono Saviano con la sua pretesa di imprigionare la città, dunque tutti noi, dentro il suo libro-totem ed è altrettanto monocorde il sindaco con il suo mantra sulla rivoluzione (ma quale rivoluzione?), sul popolo liberato e il popolo autodeterminato (ma quale popolo? Ma quale autodeterminazione?). Che Napoli sia bellissima lo vediamo da soli; che stia vivendo una grande ripresa del turismo, approfittando anche di una particolare congiuntura internazionale, è sotto gli occhi di tutti. Alcune iniziative del sindaco sono state felici e baciate dal successo, come la riapertura del lungomare, e anche sul piano culturale la città mostra segni di risveglio e di vivacità dopo anni di torpore e di immobilismo.Ma da qui a parlare di Rinascimento ce ne corre. Rinascimento è una parola grossa e impegnativa, che dovrebbe superare la dimensione puramente simbolica e tradursi in progetto, in sviluppo, in politica del fare. E invece la programmazione del futuro, rispetto ai grandi asset della riqualificazione urbana, della riconversione dei quartieri degradati, della qualità dei servizi, della portualità, di Napoli Est, di Bagnoli è ancora assente, c’è un ritardo spaventoso nella progettazione e nei parametri di modernità legati soprattutto alla qualità dei servizi.L’immagine della città, parola di cui mai si è fatto tanto abuso come in questo periodo, non è solo quella che resta impressa negli occhi dei turisti che arrivano, trascorrono due notti in un bed and breakfast, invadono il lungomare e i vicoli dei Decumani e poi ripartono carichi di meraviglia, ma è anche quella che resta stampata nel cuore e nello stomaco dei cittadini che cercano di raggiungere i luoghi di lavoro con i mezzi pubblici, e che sbattono il muso ogni giorno sui problemi sempre uguali a se stessi: l’assistenza domiciliare che non funziona, gli asili pubblici che non bastano, i mezzi pubblici che non passano, la sicurezza e il decoro che restano una chimera, soprattutto nei quartieri dove capita di passeggiare per strada ed essere raggiunti da una pallottola vagante. Problemi comuni a tutte le grandi metropoli, se non fosse che Napoli, più di altre grandi metropoli, continua a fare dell’inosservanza delle regole il suo dogma. È paradossale che gli ambulanti senegalesi siano scomparsi da Forcella dopo il raid di camorra durante il quale è rimasta ferita una bambina di dieci anni e non in seguito alle azioni di contrasto delle autorità di pubblica sicurezza deputate a controllare il territorio e a ripristinare la legalità; azioni di contrasto - a cominciare da quelle messe in campo dai vigili urbani - del tutto insufficienti rispetto ai fenomeni di illegalità che da via Marina a via Toledo, dal centro storico alla periferia, vengono scientificamente tollerate proprio da chi avrebbe il compito di debellarle. È in questo brodo di illegalità che i poteri criminali, non più piramidali, ma liquidi e frammentati, impongono le proprie regole, come la cronaca di questi giorni si è drammaticamente incaricata di confermare.Di tutto questo parliamo (dovremmo parlare) quando parliamo di immagine, con sano realismo e senza precipitare né in un’autoesaltatoria rivendicazione della sconfinata bellezza della città né nella sindrome da “catastrofe imminente”: basterebbe ammettere con onestà intellettuale che Napoli non è né un set permanente di Gomorra né la città rivoluzionaria, autonoma, liberata, autogovernata e altre cianfrusaglie demagogiche saccheggiate nell’armadio dei luoghi comuni.Basterebbe smetterla, una volta per tutte, di ragionare per categorie - il bello, il brutto, il buono e il cattivo - e decidere seriamente cosa vogliamo farne, di questa città, attraverso quali progetti intendiamo ammodernarla, dentro quali prospettive di sviluppo intendiamo incardinarla. Cosa vogliamo fare del centro storico, che se ne cade a pezzi nonostante i turisti, come intendiamo far rinascere Bagnoli, Napoli Est, il Porto, le periferie. Ma purtroppo, su tutto questo, il deficit di progettazione è drammatico, tanto da parte di chi amministra quanto da parte delle forze politiche che dovrebbero concorrere a disegnare un percorso di crescita, oltre gli sfinimenti. C’è tanto da fare, le altre città hanno ripreso a correre e Napoli resta ferma: vogliamo davvero sprecare il tempo a spargere luoghi comuni sulle nostre ferite?