Roma, entrano in una villa e rubano panettoni e regali: arrestati i ladri di Natale

I carabinieri della Compagnia di Palestrina, nelle ore che hanno preceduto il Natale, hanno notato nei pressi di un’abitazione di campagna due persone di 46 e 22 anni, entrambi romani e con precedenti, intenti a caricare sui sedili posteriori della loro auto, vari cesti natalizi, panettoni, regali incartati, e oggetti di valore. I militari insospettiti dal comportamento, li hanno subito bloccati ed hanno appurato che tutti quegli oggetti erano stati appena rubati dall’interno di una villa di via Pedemontana.

Dal sopralluogo effettuato è stata trovata una scala poggiata sulla parete perimetrale della casa, usata dai due ladri per accedere all’interno dell’abitazione tramite la rottura della finestra del primo piano. I due fermati sono stati perquisiti e trovati in possesso di numerosi attrezzi atti allo scasso. Tutta la refurtiva è stata invece recuperata e riconsegnata ai legittimi proprietari. Portati in caserma, i due ragazzi italiani sono stati dichiarati in stato di arresto e messi a disposizione dell’ Autorità Giudiziaria per la celebrazione del rito direttissimo.

Lunedì 26 Dicembre 2016, 11:18 - Ultimo aggiornamento: 26-12-2016 16:13

