Giovedì 5 Gennaio 2017, 12:55 - Ultimo aggiornamento: 05-01-2017 13:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una richiesta di aiuto affidata ad una lanterna. Un messaggio che approda su Facebook e viene condiviso 30mila volte. A raccontare la vicenda sulla propria pagina è Iacopo Melio, giornalista freelance e attivista per i diritti umani e civili, con un post pubblicato il 1° gennaio. "Stamani, sul cofano della macchina, mio babbo ha ritrovato una lanterna come queste, atterrata probabilmente stanotte. C'era scritto: "Mamma mi manchi. Babbo ti voglio bene. Aiutatemi". "Chiunque tu sia, se mi leggi, scrivimi in privato... Magari facciamo due chiacchiere, se ti va. Ti auguro, comunque, un 2017 di serenità. Buon anno", scrive Melio, invitando tutti a condividere il messaggio.Il 'passaparola' virtuale decolla con migliaia di condivisioni e dà i risultati sperati. "Mi ha scritto. La donna, adulta, che ha fatto volare la lanterna per Capodanno, atterrata sulla macchina di mio babbo, mi ha scritto. La cosa "assurda" è che abitiamo nello stesso Comune ma non ci siamo mai conosciuti. La persona in questione vuole rimanere anonima. Non si sarebbe mai immaginata di scatenare tutto questo movimento, per questo si è detta sorpresa, ma felice, nel leggere tutti i vostri commenti", scrive oggi Melio. "Mi ha raccontato che ha perso i suoi genitori, uno di questi da poco. Quell''aiutatemi' era un messaggio di speranza verso il cielo, verso di loro, vista la situazione familiare un po' complicata. Credo che in un modo o l'altro quel messaggio sia stato ascoltato, ed accolto", è la riflessione."Dai destinatari e da tante altre persone che, leggendo e condividendo il mio post, si sono sentite meno sole. Ci vedremo, sicuramente presto, per conoscerci e darci un abbraccio. Resto dell'idea che alle volte basti poco per aiutare gli altri, anche un semplice ma sincero "ci sono, ti ascolto". Anche solo 10 minuti al giorno, il tempo che ci mette il caffè a salire... per berlo insieme. Viva la vita, nonostante tutto", conclude Melio.