Latina, l'anno inizia con il botto: fatta saltare la cassaforte di un supermercato

Domenica 1 Gennaio 2017, 11:27 - Ultimo aggiornamento: 01-01-2017 11:31

Qualcuno ha creduto che fossero i fuochi d'artificio di qualche ritardatario, in realtà il boato avvertito in Largo Cirri intorno all'1 e 30 era servito a far saltare la cassaforte del supermercato Todis. Un'esplosione che ha fatto tremare la palazzina e ha consentito ai ladri di portare via la cassa continua del punto vendita.Immediato l'intervento dei carabinieri che hanno acquisito le riprese delle telecamere di videosorveglianza e ascoltato alcuni testimoni. Nella piazza vicina, infatti, c'erano ancora dei ragazzi che stavano festeggiando il nuovo anno.Secondo una prima ricostruzione i ladri hanno sistemato una carica esplosiva nel sistema di cassa continua del supermercato e poi fatto saltare tutto. I danni sono rilevanti, mentre il bottino in denaro è ancora da quantificare.