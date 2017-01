Mercoledì 4 Gennaio 2017, 08:12 - Ultimo aggiornamento: 04-01-2017 09:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È stato arrestato ieri in Spagna il latitante Francesco Castriotta, sul quale pendeva dal 2010 una condanna a anni 21 per associazione finalizzata al traffico di droga. Sulla base delle indicazioni fornite dai carabinieri del Ros, Castriotta è stato tratto in arresto dalla polizia regionale della Catalogna nella cittadina spagnola di El Vendrell, nella provincia di Tarragona. L'ordine di carcerazione era stato emesso dalla Procura generale presso la Corte d'appello di Milano. Ulteriori dettagli verranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 11:30 presso il Comando provinciale Carabinieri di Milano.