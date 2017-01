Lega la madre e la rapina di soldi e auto: arrestato per sequestro di persona

Venerdì 6 Gennaio 2017, 12:14 - Ultimo aggiornamento: 06-01-2017 12:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha legato mani e piedi la madre con delle fascette di plastica, poi ha preso 90 euro e l'automobile della donna ed è andato via. Un uomo di 33 anni è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri a San Felice Circeo questa mattina alle 5,30.A segnalare le lamentele che arrivavano dalla casa dove la donna era stata legata i vicini di casa, con una telefonata al 112. I militari sono intervenuti, l'hanno liberata e questa mattina hanno fermato il figlio che è stato arrestato con l'acccusa di maltrattamenti in famiglia, sequestro di persona e rapina.Secondo una prima ricostruzione l'uomo, al culmine di una lite, di fronte al no della madre a concedergli denaro, avrebbe reagito legandola e rapinandola.