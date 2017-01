Li credono terroristi, fuggi fuggi dal cinema per marocchini in sala

Attimi di panico, la sera del primo dell'anno, in una sala del cinema di via Livorno a Torino. Veniva proiettato il film 'Passengers' e durante una scena un pò hot della pellicola, due spettatrici, madre e figlia sordomute di origine marocchina, si sono coperte il viso con il velo e si sono scambiate occhiate di complicità. Ciò non è passato inosservato agli altri spettatori presenti nel cinema che, complice il clima di preoccupazione diffuso nel Paese per l'allerta terrorismo dopo gli ultimi attentati di Istanbul e Berlino, si sono immediatamente insospettiti e preoccupati. Qualcuno, preso dal panico, è uscito dalla sala, altri si sono rivolti alle maschere e al personale del cinema. Sono stati chiamati i carabinieri, arrivati sul posto con due pattuglie del Nucleo radiomobile e uno delle Aliquote pronto intervento (Api). Ma ai militari sono bastati pochissimi minuti per accertare che si era trattato solo di un grande equivoco

Mercoledì 4 Gennaio 2017, 21:04 - Ultimo aggiornamento: 04-01-2017 23:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA