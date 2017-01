Mercoledì 11 Gennaio 2017, 09:42 - Ultimo aggiornamento: 11-01-2017 09:42

Via voucher e ritorno dell'articolo 18 e della responsabilità dei committenti negli appalti anche per le azioni fatte dai subappaltatori. Ecco gli effetti dei tre quesiti che hanno spaccato la politica (renziani contro sinistra Pd) e il sindacato (Cgil vs Cisl) quanto la stessa Consulta.Il primo dei tre quesiti referendari punta ad abolire i voucher, i buoni introdotti nel 2003 per pagare il lavoro accessorio (e stagionale) nell'agricoltura e ridurre sommerso e caporalato. Ma i promotori della Cgil hanno messo nel mirino le modifiche successive fatte dalla Fornero e dal Jobs Act: aumento della soglia massima di pagamento (non oltre i 5mila euro) e liberalizzazione dei destinatari, tanto che dal 2014 si sono sempre più diffusi nei campi delle ripetizioni, delle pulizie, per poi allargandosi all'edilizia, all'università e alle attività della comunicazione. Persino alcune università e i pensionati della Cgil di Bologna li hanno utilizzati, imbarazzando la segreteria nazionale di Corso d'Italia. Soltanto nei primi dieci mesi del 2016 ne sono stati venduti 121,5 milioni. Anche se ne hanno riguardato meno del 10 per cento dei lavoratori e lo 0,35 per cento delle ore complessive nel privato. Il tema divide. Tanto che i giuslavoristi contrari al referendum dicono che si rischia un pericoloso vuoto legislativo, che potrebbe riportare nel sommerso alcuni lavoratori. Il presidente dell'Inps Tito Boeri ha definito lo strumento «la nuova frontiera del precariato», mentre Piergiorgio Alleva, che ha guidato la consulta giuridica Cgil, ha spiegato che «i voucher non devono assolutamente essere utilizzati nell'impresa dove è essenziale, sia per la produzione sia per la dignità delle persone, che si instaurino dei rapporti di lavoro. Altra cosa è l'utilizzo da parte dei datori di lavoro non imprenditori, come famiglie o altri soggetti privati». Prima di cadere il governo Renzi ha provato ad approvare alcune modifiche: non più di tre giorni continuativi e l'obbligo per il datore di lavoro di comunicare all'ispettorato del lavoro l'identità del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione. Troppo poco per la Cgil. È probabile che l'attuale esecutivo, anche per disinnescare il referendum, faccia altre modifiche.Sul versante dei licenziamenti la Cgil vuole superare il meccanismo introdotto con la Legge Fornero e rafforzato dal Jobs Act: in caso di licenziamenti ingiustificati addio per i nuovi assunti all'articolo 18 e pagamento di un'indennità che, in base all'anzianità, oscilla tra le quattro e le ventiquattro mensilità. L'obiettivo dei promotori è invece di tornare al sistema della reintegra, oggi prevista soltanto per i vecchi dipendenti e, in generale, nei casi di discriminazione. Ma rispetto al passato si vuole estenderne l'applicazione: non più, come in passato, alle aziende sopra i quindici dipendenti, ma anche in quelle con più di cinque addetti, come prevedeva lo Statuto dei lavoratori del 1970 soltanto per imprese agricole.Giuliano Cazzola ha denunciato che il quesito è inammissibile perché non ha un contenuto unitario, univoco e omogeneo. «La richiesta di referendum», ha scritto l'economista sul Bollettino Adapt, «contiene piu domande (tre) in un unico quesito. In parole povere, nello stesso quesito viene proposta l'abrogazione tout court del dlgs n.23/2015 (istitutivo per i nuovi assunti dal 7 marzo di quell'anno del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti) e viene sottoposto ad una riscrittura, col metodo del taglia e cuci, l'articolo 18 come novellato dalla legge n. 92/2012 (la riforma Fornero, a valere per i vecchi assunti)». L'Avvocatura dello Stato ha parlato di referendum «manipolativo ». La Cgil, invece, ribatte che l'unitarietà sta proprio nel garantire regole identiche a tutti lavoratori.Appalti. Il terzo referendum, invece, punta all'abolizione dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003. Come avveniva prima della Biagi, si vuole ripristinare, in caso di violazioni subite dai lavoratori, la responsabilità anche all'azienda appaltatrice, oggi circoscritta a quella che vince l'appalto. La Cgil dice «di voler difendere i diritti dei lavoratori occupati negli appalti e sub appalti coinvolti in processi di esternalizzazione».