Un aereo da turismo, un piccolo Piper, è atterrato all'aeroporto di Milano Linate senza carrello e durante l'atterraggio d'emergenza è finito fuori pista.



Scalo aereo chiuso al traffico e i voli in arrivo dirottati su Malpensa.



L'aereo è un Piper da quattro posti, aveva a bordo due persone che hanno rifiutato il trasporto in ospedale. L'aereo è atterrato fuori pista a causa di un problema riscontrato ad un carrello ma non ha preso fuoco.



A riferirlo i vigili del fuoco intervenuti assieme al 118 che hanno definito l'atterraggio come effettuato quasi in modo controllato. Si sta ora procedendo con la rimozione dell'aereo, l'attività dell'aeroporto è regolare.

Giovedì 5 Gennaio 2017, 19:33 - Ultimo aggiornamento: 05-01-2017 19:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA