Un piccolo aereo da turismo è precipitato nei pressi di un supermercato alla periferia di Lisbona. A lmeno cinque persone sono rimaste uccise. L'incidente aereo è avvenuto in una zona residenziale della città di Tires, vicino al circuito di Estoril, a circa 25 km da Lisbona, come confermato dai servizi di emergenza. Tra le vittime ci sono il pilota, tre passeggeri e un uomo che stava scaricando un camion vicino a dove è caduto l'aeero.



L'aereo aveva una registrazione Svizzera. I quattro occupanti erano cittadini francesi e l'uomo che è morto a terra, portoghese, secondo la protezione civile. Le cause dell'incidente sono ancora sconosciute. L'aereo era partito diretto a Marsiglia (Francia).

Lunedì 17 Aprile 2017, 15:17 - Ultimo aggiornamento: 17-04-2017 21:24

