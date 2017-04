Una donna di 71 anni ha deciso di uccidersi sparandosi sopra la tomba del marito. La donna si è sparata un colpo di pistola. È accaduto stamani a Livorno. Secondo una ricostruzione, la vedova dopo aver raggiunto la tomba del marito, nel cimitero comunale, ha atteso un momento in cui non transitava nessuno, quindi ha appoggiato la pistola sotto il mento e premuto il grilletto. Al momento non risulta che abbia lasciato messaggi per spiegare le ragioni del gesto.

Lunedì 17 Aprile 2017, 14:03 - Ultimo aggiornamento: 17-04-2017 14:33

