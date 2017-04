Londra, ragazza italiana trovata morta in un appartamento

Una ragazza italiana di 24 anni, Francesca Bisco, studentessa, originaria di Adria, un paesino in provincia di Rovigo, figlia di un medico, è stata trovata morta in un appartamento a Londra. Secondo fonti informate, del caso si sta occupando il consolato d'Italia a Londra, in stretto contatto con la famiglia. Non sono note le cause del decesso.

La ragazza viveva da circa un anno e mezzo nella capitale inglese. A trovare il suo cadavere è stata una delle studentesse che vivevano con lei nell'appartamento a Dalston, un quartiere a nord est di Londra. Sarà l'autopsia, già disposta dalle autorità londinesi, a dover dare indicazioni certe sulle cause della sua morte ma da fonti vicine alla famiglia filtra anche l'ipotesi di un gesto estremo, perché sembra che la ragazza attraversasse un periodo di sofferenza psicologica. I genitori, hanno riferito gli amici, erano andati alcune settimane fa a trovare la figlia a Londra, e pare l'avessero trovata particolarmente giù di morale.



Francesca Bisco si trovava in Inghilterra da un anno e mezzo per studiare Informatica. Lavorava in una paninoteca per poter essere indipendente economicamente. Di origine etiope, era figlia adottiva di un ortopedico che lavora a Porto Viro (Rovigo) e di un'insegnante di matematica del conservatorio di Adria. La famiglia ha quattro figli, tre femmine e un maschio. Aveva frequentato il liceo Bocchi di Adria, indirizzo psico-pedagogico, e un corso per infermiere a Rovigo, quindi aveva svolto il tirocinio all'ospedale di Adria.

Sabato 15 Aprile 2017, 17:43 - Ultimo aggiornamento: 16-04-2017 00:01

