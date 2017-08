Tragedia in ospedale a Napoli, 23enne muore dopo 4 ore d'attesa. E la Lorenzin invia una task force

Domenica 20 Agosto 2017, 13:08 - Ultimo aggiornamento: 20-08-2017 13:08

Fare piena luce sulla morte del giovane ricoverato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Loreto Mare di Napoli. È questo l'obiettivo del ministro della Salute, Beatrice Lorenzin che ha disposto l'invio di una task force per accertare quanto accaduto nella struttura sanitaria dove l'uomo è deceduto dopo aver atteso per ore il trasferimento ad altra struttura.Faranno parte della task force -si legge in una nota- esperti dell'Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali), Carabinieri del Nas e ispettori del Ministero della Salute.