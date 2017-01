Investito da un auto la notte di Natale, Lorenzo esce dal coma: è ancora caccia al pirata

Sabato 7 Gennaio 2017, 07:52 - Ultimo aggiornamento: 07-01-2017 11:23

E' uscito dal coma Lorenzo Ceccani, lo chef di 26 anni, travolto da un'auto pirata sulla Tiburtina la notte della vigilia di Natale. «Mio figlio ha ripreso a respirare in modo autonomo - racconta commosso il padre Massimo - e mi ha riconosciuto. Passi in avanti enormi. I medici dell'Umberto I gli avevano riscontrato un edema celebrale ed era in prognosi riservata, intubato». Alla buona notizia del netto miglioramento del ragazzo non corrisponde lo stato delle indagini. Ancora non si sa nulla sull'investitore che per ora è come scomparso nel nulla. Eppure ci sono due testimoni che hanno visto un giovane al volante di una Smart prendere in pieno Lorenzo Ceccani in sella al suo scooter. Il pirata è sceso dall'auto, ha visto lo chef sanguinante ed esanime: invece di prestare soccorso, è risalito veloce sulla Smart e si è dileguato dopo avere avuto l'accortezza di spegnere i fari.I TESTIMONII due testimoni non sono stati in grado di annotare alcun numero di targa. Era la notte fra il 24 e il 25 dicembre quando il cuoco lasciava il suo posto di lavoro in un noto albergo in zona Porta Pia. Il ragazzo ha preso il suo scooter Honda Sh 300 nero per rincasare sulla Tiburtina dove lo aspettava la fidanzata. Ma Lorenzo non è mai arrivato. Mentre percorreva via Tiburtina, in direzione fuori Roma, è stato travolto da una Smart che percorreva via di Casal Bruciato. Uno schianto che ha scaraventato il ragazzo a diversi metri di distanza dallo scooter. Il cuoco fu soccorso dal personale di un'ambulanza all'Umberto I dove veniva ricoverato in gravissime condizioni, intubato, nel reparto di Rianimazione. Ieri, la svolta: Lorenzo Ceccani si è risvegliato dal coma ed ha riconosciuto i genitori. Sono i vigili urbani ad occuparsi dell'indagine. Un'inchiesta che non si può basare sulle telecamere, che in quel tratto di strada erano fuori servizio. «Sono preoccupato per le indagini - racconta il padre di Lorenzo - I vigili mi hanno detto che devono sentire mio figlio che non si ricorda nulla, almeno per ora, dell'impatto con la Smart. È stata una questione di secondi. Ho preso un avvocato e nominato un perito. Nei prossimi giorni vorremmo parlare direttamente col magistrato per chiedergli qualche spiegazione e fornire il nostro contributo. Chi sa parli».