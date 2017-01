In adempimento ai propri fini statutari anche quest'anno il Codacons vigilerà sulle operazioni di sorteggio finale del biglietto vincente della Lotteria Italia e a tutte le fasi relative all'estrazione dei biglietti abbinati ai premi in concorso. Da anni infatti il Codacons «si batte in prima linea affinché i diritti dei consumatori siano sempre rispettati e riconosciuti, tutelando anche i giocatori di lotto e lotterie. Come si ricorderà nella famigerata edizione del 1996, a causa di un guasto si fermarono le »lavatrici« che facevano girare le palline dell'estrazione, scatenando un putiferio. Da quell'anno il Codacons si è sempre adoperato al fine di escludere qualsiasi possibilità di trucco, errore o imbroglio nel meccanismo di estrazione». Stasera quindi il Codacons, «attraverso un proprio rappresentante, sarà presente alle operazioni di estrazione del biglietto vincente e garantirà la massima correttezza e trasparenza di tutte la procedure».

Venerdì 6 Gennaio 2017, 15:52 - Ultimo aggiornamento: 06-01-2017 15:52

