Venerdì 23 Dicembre 2016, 11:33 - Ultimo aggiornamento: 23-12-2016 12:33

È siciliano, 29 anni, agente in prova della polizia. È Luca Scatà, l'agente che oggi alle 3 del mattino a Sesto San Giovanni ha ucciso Anis Amri, il killer della strage di Berlino, in uno scontro a fuoco. Fermato per un controllo documenti, nella notte a Sesto, l'uomo ha risposto estraendo una pistola e sparando, colpendo a una spalla l'agente Cristian Morio. A quel punto Luca Scatà, agente scelto, ha risposto al fuoco uccidendolo.