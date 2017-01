Lufthansa cerca personale: 3000 nuove assunzioni nel 2017

Giovedì 5 Gennaio 2017, 15:13 - Ultimo aggiornamento: 7 Gennaio, 09:35

Anche quest'anno, Lufthansa aggiungerà 3000 nuovi dipendenti al proprio staff. Si tratta per lo più di assistenti di volo che si uniranno alle diverse compagnie aeree del più grande gruppo tedesco. Nello specifico, verranno assunti 1400 assistenti di volo solo negli hub di Francoforte e Monaco di Baviera, ma le posizioni aperte del Gruppo Lufthansa dovrebbero essere circa 2200.Tra le figure ricercate non ci sono solo hostess e steward, Lufthansa Technik, ad esempio, ha in programma di assumere 450 nuovi dipendenti in luoghi diversi e Austrian Airlines ne sta già arruolando più di 300 tra personale di cabina, assistenti di volo e hostess di terra che andranno ad aggiungersi ai 37.000 impiegati del gruppo.«In Germania, Lufthansa resta il datore di lavoro più appetibile e la prima scelta di molti dei candidati», ha detto Carsten Spohr, amministratore delegato di Deutsche Lufthansa AG. «L'anno scorso ci sono arrivate più di 100.000 applications e questo ci riempie d'orgoglio» ha proseguito Spohr, «Per questo, siamo lieti di assumere più di 3000 nuove persone anche quest'anno».