E' morto il giornalista Peppino Calise, una delle firme storiche del quotidiano "Il Mattino". Capocronista, in pensione dal 2001 è stato per un quarto di secolo tra i protagonisti della vita del giornale. Esponente sindacale, dirigente in Campania del sindacato e dell’Ordine, nel febbraio 1985, quando Pasquale Nonno divenne direttore della testata napoletana, Calise divenne in pochi mesi uno dei suoi uomini di fiducia. Alla famiglia il cordoglio della redazione.



I funerali si terranno domani alle 10 nella Chiesa della salute di Portici.

Mercoledì 11 Gennaio 2017, 10:07 - Ultimo aggiornamento: 11-01-2017 11:08

