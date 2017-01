Lugano: quattro giornalisti saranno processati per aver fatto un'inchiesta su un caso mica da niente di malasanità. Un fatto accaduto due anni e mezzo fa nella clinica Sant'Anna di Sorengo, nei pressi di Lugano, una delle più rinomate del Canton Ticino dove, di recente, ha partorito Barbara Berlusconi.



È il pomeriggio dell'8 luglio 2014 quando - come riporta La Repubblica - nella camera di una paziente di 67 anni, operata in mattinata, entra il chirurgo, il dottor Rey. Si siede sul bordo del letto e dice alla donna, ancora un po' intontita dall'anestesia: "Le abbiamo tolto tutto, così non dovrà più fare alcuna radioterapia". E poi aggiunge: "Abbiamo fatto come con Angelina Jolie". In realtà la donna, che a quel punto scoppia in lacrime, era stata ricoverata per l'asportazione di un piccolo tumore al capezzolo. Invece si ritrova senza entrambi i seni, con quel medico che tenta di spiegarle che le cose sono andate diversamente. E che la mastectomia era stata decisa, durante l'intervento, per il suo bene. Quello che il dottor Rey non le dice è che, in realtà, è successo un pasticcio in sala operatoria, dove c'è stato uno scambio di pazienti. Ma la verità, la signora, la saprà solo quattro mesi dopo.



Nel frattempo il chirurgo, nonostante il suo errore sia noto ai vertici della clinica, va avanti a operare. Compirà circa 200 interventi, prima di essere fermato e sospeso, come chirurgo, ma non come medico, dopo la denuncia della paziente, oltre a venire accusato di lesioni colpose gravi, falsità in documenti e falso in certificato medico.



La notizia approda, intanto, sulla stampa locale ed è il settimanale Il Caffè - continua La Repubblica - a chiedere ripetutamente "come sia potuto accadere un simile errore e quale organizzazione e quale sicurezza siano garantite ai pazienti, in un Paese che spende quasi 70 miliardi all'anno per la sanità". La clinica Sant'Anna non ci sta a finire sulla graticola tutte le settimane e, nel settembre scorso, denuncia il giornale, accusandolo di aver orchestrato una "campagna denigratoria". La Procura si attiva tanto che, ieri, Il Caffè, ha fatto sapere che il suo direttore, il vice, un capo redattore e una giornalista, sono stati rinviati a giudizio con l'accusa di diffamazione e concorrenza sleale. Quest'ultimo capo di imputazione si riferisce all'ipotesi che, attaccando ripetutamente la Sant'Anna, il settimanale abbia favorito la concorrenza. "Al Caffé non sono addebitati errori né imprecisioni", ha scritto il direttore, Lillo Alaimo, in un editoriale in prima pagina, che in segno di protesta era priva di titoli e notizie. Fatta eccezione della scritta 'Libertà di stampa'. Sì perché "per i gravi fatti accaduti alla Sant'Anna - afferma ancora Alaimo - sotto inchiesta penale sono finiti un chirurgo e, incredibilmente, quattro giornalisti, che hanno cercato di capire come quelle cose siano potute succedere". "È un fatto unico in Svizzera e, probabilmente, nella storia recente dei Paesi democratici d'Europa", denunciano, intanto, diversi esponenti della classe politica e della società civile.

Lunedì 9 Gennaio 2017, 09:34 - Ultimo aggiornamento: 09-01-2017 10:27

