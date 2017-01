Lunedì 9 Gennaio 2017, 09:39 - Ultimo aggiornamento: 09-01-2017 09:45

L'ondata di gelo e neve che ha colpito in maniera particolare il Sud continua a interessare la Sicilia, dove si susseguono vere e proprie bufere nelle zone più montuose. Le Madonie non fanno eccezione e registrano purtroppo una nuova vittima.Un uomo di 78 anni, custode della chiesa di Loreto a Petralia Soprana, nel cuore delle Madonie, è morto assiderato mentre portava del cibo caldo alla sorella. Antonino Macaluso, questo il suo nome, mentre percorreva le viuzze innevate del piccolo borgo ha perso i sensi per il freddo forte cadendo a terra. L'uomo è morto sul colpo.