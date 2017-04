Martedì 18 Aprile 2017, 11:24 - Ultimo aggiornamento: 18-04-2017 11:24

«L'Italia è alle prese con "Spring Storm", un fronte temporalesco proveniente dalle regioni baltiche e associato ad aria fredda fuori stagione». IlMeteo.it annuncia che «nel corso della giornata odierna, il fronte raggiungerà le regioni centro-orientali del Nord con locali piogge e temporali in spostamento nel pomeriggio-sera sul medio Adriatico e sulle regioni appenniniche centrali, qui con temporali anche forti».Antonio Sanò, direttore del sito ilMeteo.it, avverte che «insieme al fronte, irromperà anche aria piuttosto fredda, con crollo termico fino a 12° circa e con rischio di nevicate fino in alta collina sull'Appennino, fiocchi addirittura a bassa quota sulle Alpi centro-orientali. La circolazione fredda proseguirà almeno fino a venerdì, con rischio di rovesci di pioggia sul medio Adriatico e sull'Appennino meridionale, qui ancora con possibili fiocchi in collina. Rischio diffuso di gelate notturne fino in pianura, per temperature minime intorno a zero gradi».