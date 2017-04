Maltempo, allerta temporali: arriva la tempesta di primavera. Temperature giù

Dopo il sereno, arrva la tempesta. Il Centro Funzionale Regionale ha emesso oggi un bollettino di criticità idrogeologica e idraulica con una valutazione di criticità codice giallo per rischio idrogeologico per temporali a seguito di precipitazioni previste sparse, anche a carattere di rovescio o temporale.



Le zone di allerta del Lazio interessate sono: Appennino di Rieti dalle ore 10 di domani, martedì 18 aprile e per le successive 10-14 ore. La Sala Operativa Permanente ha emesso l'allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza.



Si ricorda che per ogni emergenza è possibile fare riferimento alla Sala Operativa Permanente al numero 803.555». Lo comunica in una nota la Regione Lazio.



Da martedì farà il suo ingresso anche aria più fredda, in arrivo dall'artico. L'alta pressione delle Azzorre, spiegano gli sperto meteo, farà arrivare l'aria fredda, una vera e propria tempesta di primavera entrerà attraverso la porta della Bora, raffreddando il clima e portando forti precipitazioni e temporali su alcune regioni.



Tempo che peggiora nel corso della giornata dal Veneto centro-meridionale, verso Emilia Romagna, quindi tutte le regioni adriatiche, Lazio e localmente anche la Toscana. Atmosfera instabile su questi settori con rovesci e temporali possibili un po' ovunque. La neve torna ad imbiancare le vette appenniniche - come spiega ilmeteo.it - , dapprima sopra i 1300 e 1800 metri, ma entro sera fin sopra i 900 metri sui versanti adriatici. L'aria fredda continuerà ad affluire sull'Italia ancora per qualche giorno, portando temporali soprattutto sui versanti adriatici centrali, molto isolati altrove dove peraltro tornerà a splendere il sole in un cielo terso.

Lunedì 17 Aprile 2017, 17:03 - Ultimo aggiornamento: 17-04-2017 17:24

